Rund 2000 Passagiere der Lufthansa müssen am Montag in Frankfurt mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Weil es bei der Deutschen Flugsicherung Probleme mit der Software gibt, fallen 22 Flüge aus.

Wegen Software-Problemen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) will die Lufthansa am Montag am Frankfurter Flughafen 22 Flüge streichen. Dies bestätigte eine Sprecherin am Montagmorgen. Das Unternehmen hatte bereits am Sonntagabend mitgeteilt, dass davon allein bei der Lufthansa ...

