Die tiefroten Kurse an der Wall Street sind am Montag ungebremst nach Asien übergeschwappt. Nachdem der Dow Jones Industrial am Freitag in New York wegen größer werdender Konjunktursorgen um 1,8 Prozent gefallen war, kamen auch in Fernost die Börsen gehörig unter Druck. Rezessionsängste bestimmen damit weltweit die Tendenz.

Allen voran ging es zu Wochenbeginn für den japanischen Nikkei 225 um 3,01 Prozent nach unten. Öl ins Feuer goss dabei auch noch der steigende Yen, der die japanischen Ausfuhren am Weltmarkt tendenziell verteuert und so den Exportwerten zusetzte. Anlegern dient die japanische Währung in unruhigen Börsenzeiten üblicherweise als sicherer Hafen.

Außerdem trübte eine verbreitete Schwäche bei Halbleiter- und anderen großen Technologiewerten das Bild in Asien, darunter etwa in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland fiel am Montag um 2,37 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank im späten Handel um gut 2 Prozent./tih/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0059 2019-03-25/08:37