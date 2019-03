Übernahmekandidat Khiron? Aktie auf dem Weg zu neuem Allzeithoch!

- Anzeige / Werbung -

WAHNSINN! Diese News hat noch keiner gesehen:

Bei dieser Aktie kann Sie Mexikos Ex-Präsident Vincente Fox auf die Gewinnerstraße bringen

Die Cannabis Industrie Lateinamerikas wird bis zum Jahr 2028 auf 12,8 Mrd. US$ wachsen. Sie können heute für 100 Mio. US$ in diese mögliche zukünftige Gewinneraktie investieren.

Liebe Leser, seit Anfang Februar heißt unser mit weitem Abstand bester Cannabis-Favorit Khiron Life Sciences (WKN: A2JMZC). Khiron ist das erste Unternehmen, das Sie kennen müssen, wenn Sie bei der Entstehung von Lateinamerikas Cannabisindustrie live dabei sein wollen. Der Kurs ist in den letzten Wochen schon gut gestiegen. Auslöser war die Beschleunigung in Richtung einer geplanten Entkriminalisierung für Cannabis in Mexiko. Mexiko ist mit >100 Mio. Einwohnern zusammen mit Brasilien der bedeutendste Markt für Cannabis. Genau wie wir es erwarteten? Nein, tatsächlich kommt die Legalisierung jetzt viel schneller, als wir es in unseren kühnsten Träumen für möglich hielten.

Mittlerweile berichtet sogar "Der Börsenpunk" für Deutschlands führendes Finanzmagazin: "Der Aktionär" über die Story:

Khiron Life Sciences auf dem Weg zu neuem Allzeithoch

Das alles führte bei der Aktie zum Kurssprung, die wir als Beginn einer großen Aufwärtswelle interpretieren, die Ihnen Potenzial für viele starke Monate, mit dicken Prozentgewinnen bietet .

Wo bitte gab es das zuletzt, dass der langjährige amtierende Ex-Präsident Mexikos, mit 129 Millionen Einwohnern und sogar der Ex-CEO von Coca-Cola, einem neu gegründeten Start-up Unternehmen aus Kanada hilft, den Cannabis-Markt aufzurollen? Es hat sich viel getan beim Unternehmen. Die wichtigste Meldung:

+++ Mexiko beschleunigt Entkriminalisierung von Cannabis +++

Brandneue Meldung: Die wichtigste Schlacht in Mexiko ist gerade gewonnen worden: Die Kammer des Obersten Gerichtshofs der Nation (SCJN) hat eine Rechtsprechung veröffentlicht, in der es heißt, dass alle Richter die Erlaubnis für den Freizeitgebrauch von Cannabis erteilen können. Das setzt den Weg in Richtung einer vollständigen Entkriminalisierung fort.

4.März: Präsident Mexiko: Khiron Life Sciences und CentroFox veranstalteten kürzlich gemeinsam den Cannamexico Weltgipfel in Toronto mit dem ehemaligen mexikanischen Präsidenten Vicente Fox.

Hier klicken um sich für den Webcast mit Ex-Präsident Fox zu registrieren

„Es ist mir eine Ehre bei Khiron mitzuwirken“, sagt der ehemalige Präsident Mexikos über sein Engagement bei Khiron.

Mexikos Unternehmen bereiten sich darauf vor, zu CBD-GIGANTEN zu werden. Und es gibt dank des Engagements von Vincente Fox weltweit wohl kein zweites Unternehmen, das besser für die Marktöffnung in Mexiko vorbereitet ist.

Unter dem Strich profitiert die Aktie mit +40% von der beschleunigten Legalisierung. Vielleicht ist das erst der Anfang? Bis zu +590% könnten hier noch dazukommen?

Sie müssen aber jetzt reagieren, bevor es zu spät ist. Der kanadische Cannabis-Aktienboom hat gezeigt, dass Sie schnell sein müssen, um Riesengewinne von +1.000% und mehr abzusahnen. Die für Sie wichtigen WKN/ISIN finden Sie hier:

Khiron Life Sciences (ISIN: CA49374L3065 / WKN: A2JMZC)

Das Unternehmen kann mit seinen 200 Mitarbeitern eines von maximal 2-3 Unternehmen sein, die 2019 eine realistische Chance haben den Markt in Lateinamerika zu erobern und die Marktführerschaft erreichen können. Tradegate, Frankfurt, Kanada…

+++ Das Brokerhaus Cannacord Genuity bewertet die Aktie mit Kaufen und sieht enormes Potenzial für die Entwicklung. +++ So sichert Khiron Anlegern einen >90% Preisvorteil:

Produktionskosten von $0,35 vs. $4,00 in Kanada! Die drei wichtigsten NEWS Highlights der letzten Wochen: 14. März: Joint Venture News: Dixie Brands und Khiron Life Sciences wollen mehr als 100 markterprobte Produkte auf den lateinamerikanischen Cannabismarkt bringen. Hier klicken für die NEWS. 5. März: Khiron stellt Kuida® vor, die erste kolumbianische CBD Kosmetikmarke für weltweit 200.000 Kunden. Hier klicken für die NEWS. 6. Februar: Khiron sammelt mit den Brokerhäusern Canaccord, Cormark Securities und BMO Capital Markets bei Anlegern 20 Mio. CA$ zum Kurs von 2,20 CA$ ein, um seine Expansionspläne zu verwirklichen. Dank seiner unglaublich rasanten Entwicklung, ist es gelungen, den kanadischen Broker Canaccord Genuity auch für Research zu gewinnen. Normalerweise wickeln diese Broker nur die besten Deals ab, die das Potenzial für Milliarden haben. Hier klicken für die NEWS.