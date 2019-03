Die gute Stimmung an den Märkten ist komplett dahin. Der DAX rutschte am Freitag unter die Marke von 11.400 Punkten. Dabei war er erst am Dienstag über 11.800 Zähler geklettert. Auch heute droht ein schwacher Tag. Die Vorgaben aus den USA sind schlecht.



Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Bei den Einzelwerten geht es um Boeing, Biogen, Bayer und RWE.