Beim deutschen Börsenbarometer ist eine Richtungsentscheidung gefallen. Derzeit sind die Risiken größer als die Chancen.

Die Kursverluste beim Dax gehen weiter: Der deutsche Leitindex notiert zur Eröffnung 0,4 Prozent im Minus bei 11.323 Punkten. Am vergangenen Freitag Woche hatten die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland enttäuscht und den Dax auf Talfahrt geschickt. Die Geschäfte der Industrieunternehmen liefen so schlecht wie seit über sechseinhalb Jahren nicht mehr. Der Index schloss entsprechend 1,6 Prozent im Minus bei 11.364 Zählern. Der deutsche Leitindex hat innerhalb von fünf Tagen mehr als 500 Punkte verloren.

Im Fokus des heutigen Handels wird der Ifo-Index stehen, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. "Ein Rückgang des BIP im ersten Quartal scheint fast schon sicher", warnte Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan.

Mit den deutlichen Kursverlusten seit dem vergangenen Freitag ist eine Entscheidung gefallen. Der Dax bleibt auf absehbare Zeit in einem Bärenmarkt, weil er die Marke von 11.800 Punkten nicht überwinden konnte. Denn mit dem Kursrutsch im Oktober 2018 unter die Marke hatte der Leitindex mehr als 20 Prozent gegenüber seinem Höchststand verloren. Das ist die Definiton eines Bärenmarktes.

Entsprechend gelten die gesamten Kursgewinne seit Ende Dezember nur als Rally innerhalb eines Bärenmarktes. Weitere Kursverluste sind deutlich wahrscheinlicher als die Wiederaufnahme der Rally. Doch wie weit kann der Dax nun fallen? (s. auch Was die Charttechnik sagt)

Das beherrschende Thema an den Märkten sind neben US-Handelsstreit und Brexit die Renditen am Anleihemarkt. Vor allem die Gefahr einer Rezession, die sich aus den Werten ableiten lässt. In den USA ist gleich ein Schreckensszenario am vergangenen Freitag wahr geworden: Die Renditen für dreimonatige US-Anleihen mit Renditen für zehnjährige US-Anleihen sind zum ersten Mal seit 2007 invertiert.

Unter Börsianern gilt das als gutes Signal dafür, dass eine Konjunkturschwäche ins Haus steht. Anleger schichten also ihr Kapital verstärkt in langfristige US-Anleihen und drücken damit deren Renditen. Aktuell beträgt die Rendite für eine US-Staatsanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren bei 2,44 Prozent, bei einer Laufzeit von drei Monaten sind es 2,45 Prozent.

Die Aussage, dass eine inverse Zinsstrukturkurve ein extrem präziser Indikator für einen heraufziehende Rezession sei, stammt übrigens von der Federal Reserve Bank of New York,

