Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt kommt in der neuen Woche noch nicht zur Ruhe. Nach dem deutlichen Kursrutsch vom Freitag sind die Dividendenpapiere auch am Montag mit zum Teil deutlich tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Zuletzt hatten Konjunkturängste den Anlegern aufs Gemüt geschlagen. Die Verkaufswelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...