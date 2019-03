Frankfurt - Worldline [Euronext: WLN], nach eigenen Angaben europäischer Marktführer für Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, und die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN), das zweitgrösste Nahverkehrsunternehmen Deutschlands und grösster Partner im Hamburger Verkehrsverbund (HVV), arbeiten beim eTicketing zusammen. Zum Jahresende werden die rund 6 Mio. jährlichen Ticketkäufe der Fahrgäste über den Onlineshop oder die HVV-App über den SAM-Server von Worldline abgesichert. Der SAMServer führt als zentrale Sicherheitslösung für Verkehrsunternehmen im HVV den Grossteil aller kryptographischen Operationen durch.

Fahrgäste kaufen Nahverkehrstickets zunehmend im Onlineshop und als eTickets per SmartphoneApp. Angesichts dieser Entwicklung stellt die HOCHBAHN mit der Einführung des SAM-Servers zusammen mit dem HVV auf das VDV-KA-Format (Kernapplikation des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV eTicket Service GmbH & Co. KG) um und löst damit das bestehende UICBarcode-Format (Standard des Internationalen Eisenbahnverbands) ab. Dadurch profitiert das Verkehrsunternehmen von den Vorteilen des KA-Standards, wie etwa Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Ticketing-Systemen und ein hohes Mass an Sicherheit sowie auch erweiterten Möglichkeiten bei der elektronischen Fahrkartenprüfung.

Mit dem Fahrkartenkauf per App und im Onlineshop nehmen Umfang und Komplexität der Datenflüsse sowie die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Ticketing-Systeme zu. Dank seiner bewährten Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) wird der SAM-Server von Worldline den höchsten Ansprüchen an Skalierbarkeit und Performanz gerecht.

Der SAM-Server kommt zunächst ...

