Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 64 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den Gabelstapler-Hersteller sei derzeit vor allem das europäische Wirtschaftsumfeld ein Risiko, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt preise viel davon aber auch schon ein, sodass ihm die Bewertung des Papiers keine Sorgen mache. Er sehe Aufwärtspotenzial durch strukturelle Trends wie E-Commerce oder Automatisierung./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 14:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2019 / 07:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-25/10:15

ISIN: DE000KGX8881