Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

82.000 offene IT-Stellen: CompuSafe kontert mit smarten Partnerschaftenund Rekrutierungsmaßnahmen in Brasilien(press1) - München, 25. März 2019 - Laut einer aktuellen Bitkom-Studie [1]sind 82.000 Stellen für IT-Fachkräfte in Deutschland unbesetzt. Um dementgegenzuwirken, kooperiert die CompuSafe AG [2], führender Partner fürAgile Sourcing im Bereich IT und digitale Transformation, unter anderemmit Our Newstart [3] und Auticon [4]. Damit will das Unternehmenimmigrierten, bleibeberechtigten Asylbewerbern und Menschen mit Autismusim IT-Bereich eine Chance am deutschen Arbeitsmarkt geben. Zudemkonzentriert sich das Unternehmen künftig auch auf den brasilianischenArbeitsmarkt."Im IT-Bereich herrscht bereits seit Jahren ein War for Talents - dennhier mangelt es an qualifizierten Mitarbeitern. Die aktuellen Zahlenbelegen wieder einmal eindrücklich, dass es längst an der Zeit ist, neueWege zu gehen", so Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG, über die aktuelleArbeitsmarktsituation. "Die Partnerschaft mit Our Newstart und Auticon,sowie die Maßnahmen in Brasilien helfen uns, neue Recruiting-Wege zu gehenund qualifizierte, motivierte Arbeitskräfte für den IT-Bereich zugewinnen. Dadurch können wir unseren Kunden auch in Zukunft eine optimaleUnterstützung bei digitalen Projekten bieten."Die private Initiative Our Newstart fördert bleibeberechtigte Migranten inunterschiedlichen Bereichen in einem offenen Austausch. Bereits eineimmigrierte Fachkraft aus Jemen hat als Security Specialist durch dieKooperation mit CompuSafe einen neuen Arbeitsplatz gefunden. DasUnternehmen plant in diesem Jahr 5-10 weitere neue Mitarbeiter mit OurNewstart zu rekrutieren. Auticon ist eine internationale IT-Beratung unddas erste deutsche Unternehmen, das ausschließlich Menschen mit Autismusals IT-Consultants beschäftigt. Das Beratungshaus ist als Dienstleister inden Bereichen Software-Entwicklung -Architektur sowie Testmanagement, fürden Agile-Sourcing Experten tätig.CompuSafe sieht auch auf dem brasilianischen Arbeitsmarkt ein deutlichesPotenzial, um geeignete Fachkräfte zu finden. Geplant ist dazu der Aufbaueines Netzwerks vor Ort mit deutschen Partnern. Neben politischen, sollenauch wirtschaftliche und Hochschulpartnerschaften geschlossen werden. Eineerste Erfolgsmeldung gibt es bereits: Auf der Recruitingmesse "TI naAlemanha" in Sao Paulo / Brasilien, konnte der Agile Sourcing-Expertebereits 10 Kandidaten rekrutieren und direkt einsetzen. Über 30 weitereKandidaten plant CompuSafe in naher Zukunft mit dem Programm einzustellen.Gleichrangig mit der Rekrutierung neuer Fachkräfte, steht das ThemaMitarbeiterentwicklung -bindung bei CEOs auf der Prioritätenliste. Lauteiner Erhebung von SPLENDID Research und Statista [5] sind für 78,9Prozent der befragten Mitarbeiter in deutschen Firmen, Seminare undFortbildungen besonders wichtig zur Entwicklung der Persönlichkeit imUnternehmen, gefolgt von Feedback-Gesprächen und Professionellem Training.Auch hier ist CompuSafe ein Vorreiter: Mit der CompuSafe Academy [6]bietet der Agile Sourcing-Experte seinen Mitarbeitern und Kundenmaßgeschneiderte Qualifizierungs- und Re-Qualifizierungsmaßnahmen, damitUnternehmen ihre Mitarbeiter bestmöglich weiterentwickeln und diese sichgemäß ihrer Talente und Stärken entfalten können.Die Auswirkungen der Digitalisierung sind mittlerweile auch stark inklassischen Berufen zu spüren. Daher müssen Unternehmen auch in diesemBereich Wissenstransfer sowie Kompetenzentwicklung -erweiterungsicherstellen, um insbesondere auch die ältere Generation mit derdigitalen Transformation vertraut zu machen. Hinzu kommen Soft Skills, dieimmer mehr in den Vordergrund rücken. Aktuell befasst sich die CompuSafeAcademy daher in modernen Weiterbildungsangeboten mit den ThemenLeadership im Digital Age, Frauen in Führungspositionen, NewGen-Projektmanagement, Design Thinking und weiteren zeitgemäßenSeminarangeboten.Hinweis an die Redaktion:=-------------------------Wenn Sie ein Gespräch mit Ralf Greis wünschen, dann melden Sie sich gernebei uns unter 089 242 038 0 oder per E-Mail anmailto:compusafe@eloquenza.de.Informationen über die CompuSafe AGDie CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet.Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen,das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformationdarauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung derAufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zustellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe denhohen Wissens- und Qualitätsanspruch der Menschen, die mit und für dasUnternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne undführende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie istRepräsentant der Branche Dienstleister IT-Sourcing und DigitaleTransformation im Senat der Wirtschaft Deutschland. Weitere Informationenfinden Sie unter: http://www.compusafe.dePressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:compusafe@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2019 04:55 ET (08:55 GMT)