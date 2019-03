flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Indizes wiesen zum Wochenbeginn ...

Die asiatisch-pazifischen Indizes wiesen zum Wochenbeginn eine überaus schlechte Performance auf. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Minus von 3,01 Prozent rund 650 Indexpunkte tiefer bei 20.977,11 Punkten. Die Vorgaben der europäischen Märkte und der aus den USA vom Freitag waren sehr schlecht. Auch die restlichen Märkte in China, Singapur und Südkorea brachen nach unten weg. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einer Abwärtskurslücke bei 11.323,20 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex verlor den dritten Tag in Folge und schloss am Freitag via Xetra mit einem Minus von 1,61 Prozent auf 11.354,17 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum jüngsten Hoch und gleichzeitig dem Jahreshoch des 19. März 2019 bei 11.823,21 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.458 und 11.823 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.187/12.413 und 12.777 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 11.233/11.051/10.869/10.643 und 10.279 Punkten in Betracht.

