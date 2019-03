Zürich (awp) - Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind in der vergangenen Woche gesunken. Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 22. März bei 575,9 Milliarden Franken nach 576,0 Milliarden in der Woche davor, wie die SNB am Montag mitteilte. Das ist ein Rückgang um rund 0,1 Milliarden Franken. ...

