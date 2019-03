Deutschlands extrem langer Boom kaschiert die tiefer liegenden Wachstumsschwächen. Eine Studie kommt zu einem beunruhigenden Ergebnis: Der Standort ist in Gefahr, weil die Unternehmen weniger produktiv arbeiten.

Überall dort, wo rohe Kräfte walten oder verwaltet werden wollen, macht Wolfgang Sochor gute Geschäfte. Seine Pumpen stecken in Industrieanlagen und treiben Baumaschinen an, seine Ventile steuern Windräder, sie bewegen Feuerwehrleitern, Kräne oder Gabelstapler. Je nach Bedarf liefert der Produktionsvorstand des Münchner Maschinenbauers Hawe kleinere und größere Wunderwerke der Hydraulik in die halbe Welt.

Mit Druck und Zug verdient der Ingenieur Geld. Sein Leben als Manager aber bestimmen andere Kräfte. Und die sind nicht so leicht zu berechnen. Mit immer schlankerer Herstellung und höherer Automatisierung trimmt Sochor seit Jahren die Hawe-Fabriken auf Effizienz.

Doch was er dort herausholt, muss er an anderer Stelle zusätzlich investieren: in Forschung, Entwicklung und IT-Know-how, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Oder in höhere Dienstleistungsqualität für eine noch engere Kundenbindung.

Die Produktivität steigt folglich bei Weitem nicht in dem Maße, wie der simple Blick auf zusätzliche Umsätze und stabile Mitarbeiterzahl vermuten ließe. "Früher konnten wir in neue Produktionsanlagen investieren, um zügig produktiver zu werden", sagt Sochor. Die Umsetzung der Digitalisierung hingegen sei "zeitintensiver".

Nicht so kraftvoll wie gedacht

Überall könne man das Computerzeitalter sehen, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Diesen inzwischen legendären Satz formulierte der Wirtschaftsnobelpreisträger Robort Solow vor rund 30 Jahren. Heute müsste es heißen: Alle begeistern sich für Digitalisierung, aber sie zahlt sich noch nicht aus. In den deutschen Bilanzen ist die Industrie 4.0 bisher nicht angekommen.

Ökonomen diskutieren diesen Befund als Produktivitätsparadox. Denn eigentlich würde man das Gegenteil vermuten: dass Digitalisierung längst auf breiter Front zu mehr Produktivität und damit mehr Wohlstand führt. Tut es aber nicht, jedenfalls noch nicht. Das Produktivitätswachstum fällt seit Jahren immer schwächer aus (siehe Grafik). Hinter dem sperrigen Wort verbirgt sich die schwindende Fähigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...