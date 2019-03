Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der deutsche Logistikkonzern schließe im Paket- und Frachtgeschäft zur Konkurrenz auf und entwickele sich in den Express- und Supply-Chain-Sparten überdurchschnittlich, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein schwacher Ausblick von Fedex lasse derweil nur begrenzte Rückschlüsse für die Deutsche Post zu./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2019 / 21:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-25/11:17

ISIN: DE0005552004