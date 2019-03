Papenburg (ots) -



Das Besucherzentrum der Meyer Werft gilt mit jährlich 250.000 Besuchern als einer der größten Besuchermagneten Norddeutschlands. In diesem Sommer erhält Papenburg eine weitere Attraktion, die sowohl Urlauber als auch Gruppenreisende anspricht: Die neue Papenburger Blumenschau erstreckt sich unter dem Motto "Zeit für Entdecker" inhaltlich über alle Kontinente und nimmt mit 15 verschiedenen Themengärten auch aktuellen Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.



Allein für Kinder gibt es Programme mit 100 Kursen, dazu ein umfangreiches Veranstaltungsangebot mit Festivals, Lesungen, Konzerten und Kleinkunst. Zusätzlich unterstreicht die Blumenschau die maritime Historie der südlichsten Hafenstadt Deutschlands mit wahren Seemannsgeschichten entlang der Flaniermeile "Hauptkanal". Hier berichten Kapitäne von Sturmfahrten vor Australien und Abenteuern an Norwegens Küste.



Die Blumenschau in Papenburg startet parallel zum Stadtfest am 1. Juni 2019. Die ergänzende Sonderschau im Stadtpark beginnt ab dem 17. Juli 2019 und dauert bis zum 4. August. Der Eintritt ist kostenfrei.



www.papenburg-marketing.de Telefon: 04961 - 839 60



Die Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbH entstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktet die Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklung inhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowie Eventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH das Besucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich 250.000 Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu den Top-Reisezielen in Niedersachsen.



Pressekontakt: John Will Kommunikation Findorffstraße 22-24 Plantagenhof 8 28215 Bremen T. 0421 333 98 28 M. 0172 54 54 880 john@will-kommunikation.de www.will-kommunikation.de