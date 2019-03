Der Vorstand der HYLEA GROUP S.A. hat heute beschlossen, die bestehende 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/22 um bis zu 5 auf bis zu EUR 25 Mio. aufzustocken. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Die Mittel aus der Aufstockung sollen in das weitere Unternehmenswachstum fließen. So wurden in den vergangenen ...

