Zürich - Die wirtschaftliche Lage ist stabil, die Auftragsbücher sind gefüllt, die Kapazitäten ausgelastet - so präsentiert sich aktuell die Lage der Schweizer Industrieunternehmen. 58 Prozent von ihnen bewerten ihre eigene Geschäftslage als positiv, fast gleich viel wie vor einem Jahr (60 Prozent). Gleichzeitig ist der Anteil derer, die sich negativ über die eigene Situation äussern, auf nur noch vier Prozent und damit auf den tiefsten Wert seit 2011 gesunken. Und auch für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten geben sich die Industriefirmen sehr optimistisch und starteten entsprechend zuversichtlich ins laufende Jahr. Dies zeigt die aktuelle und repräsentative Befragung von rund 220 nicht-börsenkotierten Schweizer Industrieunternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitenden durch die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.

Der Industriebarometer für 2019 zeigt, dass 55 Prozent aller befragten Schweizer Unternehmen ihre Lage gut einschätzen und 43 Prozent in den nächsten Monaten eine weitere Verbesserung der eigenen Geschäftslage erwarten. «Gemessen an diesen Angaben fällt auf, dass die Schweizer Industriefirmen momentan überdurchschnittlich positiv gestimmt sind. Wir führen dies vor allem darauf zurück, dass Firmen gelernt haben, mit dem Risiko des ‹zu starken Schweizer Frankens› umzugehen, respektive ihre Geschäftsmodelle entsprechend angepasst haben. Die Unternehmen haben sich mit der schwierigen Situation abgefunden bzw. abfinden müssen», kommentiert André Bieri, Leiter Middle Market bei EY in der Schweiz und ergänzt: «Auch wenn Anzeichen bestehen, dass die Konjunktur im In- und Ausland schwächelt, muss man bedenken, dass sich der Schweizer Mittelstand zum Grossteil in hochqualitativen ...

