++ Wirtschaft des Euroraums dürfte 2019 Impulse von expansiver Fiskalpolitik erhalten ++ DE30 handelt nach starkem Rückgang am Freitag unterhalb der 11.400 Punkte-Marke ++ Lufthansa fällt nach Berichten von Software-Problemen ++ Aktien aus Europa und den USA schlossen die vergangene Woche schwächer ab, da auf beiden Seiten des Atlantiks deutliche Kursverluste beobachtet werden konnten. Da die Stimmung weiterhin angeschlagen war, starteten die asiatischen Aktien die neue Handelswoche mit Rückgängen. Auch bei der europäischen Eröffnung änderte sich daran nichts, die wichtigsten Indizes gaben nämlich nach. Telekommunikations- und Immobilienunternehmen notierten bei der Eröffnung höher, während alle anderen Branchengruppen hinter den Erwartungen zurückblieben. Erstmals seit einem Jahrzehnt soll sich die Nettokreditvergabe positiv auf die Wirtschaft des Euroraums auswirken. Quelle: Bloomberg, Europäische Kommission Die Umfragewerte aus dem Euroraum verschlechterten sich und das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, was Befürchtungen aufkommen ließ, dass sich Europa auf dem Weg in eine Rezession ...

