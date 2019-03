Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Details zur geplanten Abspaltung der Augenheilsparte Alcon veröffentlicht. Die Aktien sollen ab dem 9. April an der Schweizer Börse sowie an der New York Stock Exchange notiert werden, teilte Novartis am Freitag mit. Für fünf Novartis-Aktien erhalten die Aktionäre eine Alcon-Aktie.

