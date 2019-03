Stuttgart (ots) -



"Marktcheck" am Dienstag, 26. März 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Küchenpapier, Zahnbürste oder Farbroller - von zahlreichen Produkten gibt es eine Standard- und eine Premiumvariante im Handel. Lohnt sich der höhere Preis der Premiumprodukte? Worin liegt der Unterschied der beiden Varianten? Stuttgarter Passanten testen verschiedene Ausführungen, außerdem prüfen Experten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg die Qualität der Produkte. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" klärt auf am Dienstag, 26. März 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Gleitsichtbrillen - mangelhafte Qualität bei der Online-Bestellung Brillen, insbesondere mit modernen Gleitsichtgläsern, sind teuer. Günstige Online-Angebote sind daher für viele interessant. "Marktcheck" bestellt vier Gleitsichtbrillen bei unterschiedlichen Online-Anbietern und Experten prüfen die Qualität - keine der Brillen kann überzeugen.



Wildkräuter - wie sich Speisen verfeinern lassen



Die ersten Wochen im Frühling eignen sich am besten, um schmackhafte und gesunde Kräuter in der Natur zu sammeln. Manche sind allerdings giftig, wieder andere stehen unter Naturschutz. "Marktcheck" ist bei einer Wildkräuter-Wanderung in Sindelfingen dabei und befragt Passanten in Ludwigsburg, inwieweit sie sich mit Wildkräutern auskennen. Ernährungsexpertin Sabine Schütze gibt Tipps zur Anwendung.



Gewinnspiel - wenn die Auszahlung auf sich warten lässt



Ein "Marktcheck"-Zuschauer aus dem badischen Denzlingen gewinnt mit einem Rubbellos mehr als eintausend Euro. Doch der Veranstalter will nicht zahlen, er schreibt von einem Druckfehler und bietet eine minimale Entschädigung an. Nachfragen bleiben erfolglos. "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn hakt nach.



Kleidungsflecken - Entfernen leicht gemacht?



Harz- oder Ölflecken auf der Kleidung sind hartnäckig. Eine WG aus Kirchheim unter Teck testet Internettipps zur Entfernung.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



