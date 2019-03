Die einstmalige Weltmarke ist nicht mehr ganz so einmalig, die Konkurrenz nahm zu, aber nun ist Electrolux mit seinen neuen Produkten insbesondere in China erfolgreich unterwegs. Die Aktie steigt jeden Tag um 0,2 bis 0,3 % aber dafür dauerhaft. Electrolux im Portfolio macht deshalb Sinn. Wie es weitergeht entscheidet sich in Kürze, wenn die nächsten Zahlen vorgelegt werden.



