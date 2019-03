Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bayer mit "Hold" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Es könnte für die Aktien durchaus noch etwas schlimmer kommen, bevor eine Erholung einsetze, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktuell würden etwa 30 Milliarden Euro an möglichen Belastungen aus den Prozessen um die Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup von Monsanto eingepreist, so der Experte. Eine Erholung auslösen könnte möglicherweise die Entscheidung eines Berufungsgerichts, mit der er aber nicht vor August rechnet./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-25/12:37

ISIN: DE000BAY0017