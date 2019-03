Nach einer recht deutlichen Abwärtskorrektur der Roh- und Gasölpreise vom Freitag sind die Heizölpreise mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Montag können sich die Kurse an den Börsen jedoch vorerst erholen, sodass das Minus für Verbraucher bei recht bescheidenen -0,3 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl stecken bleibt. Die Ölpreisentwicklung zeigte am Freitag deutlich nach unten. Parallel verloren ...

