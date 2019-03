FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 erwartet "innerhalb der nächsten Tage" ein detailliertes öffentliches Übernahmeangebot der Investoren Hellman & Friedman und Blackstone. Erst dann werde man dieses im Detail kommentieren und gegebenenfalls die Annahme offiziell empfehlen, sagten der Chef und Finanzchef des Online-Marktplatzes für Immobilien und Automobile, Tobias Hartmann und Christian Gisy, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Am 15. Februar hatten die Finanzinvestoren über das Vehikel Bidco eine öffentliche Offerte für Scout24 vorgelegt und den Preis auf 46 Euro je Aktie in bar aufgestockt, von einem früheren Angebot Mitte Januar von 43,50 Euro. Am selben Tag teilte das MDAX-Unternehmen mit, dass Vorstand und Aufsichtsrat jetzt das Übernahmeangebot unterstützen und Scout24 daher mit Bidco eine Investment-Vereinbarung abgeschlossen habe.

Scout24 gehörte ehemals Hellman & Friedman, das Unternehmen erwarb 2013 eine Mehrheitsbeteiligung von der Deutschen Telekom. Scout24 wurde 2015 an die Börse gebracht.

Scout24 verspreche sich von der Übernahme "strategische Ankerinvestoren", die sich gut im Markt auskennen, eine Fortführung der Geschäftsstrategie sowie produkttechnische Weiterentwicklung, so der CEO und CFO.

Man erwarte auch eine Konsolidierung bei Online-Marktplätzen in Europa. Falls es zu einer Übernahme komme, würde das auch einem möglichen Kaufinteresse am Online-Portal Ebay-Kleinanzeigen "mehr Nachdruck verleihen".

Ob Scout24 im Zuge der Übernahmen durch Hellman & Friedman und Blackstone von der Börse genommen werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Aktuell seien die Käufer interessiert, 50 Prozent plus eine Aktie an Scout24 zu erwerben, so das Scout24-Management.

