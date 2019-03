Angesichts des nach wie vor völlig unklaren weiteren Vorgehens beim Brexit kämpf die britische Premierministerin Theresa May zunehmend um ihr politisches Überleben. May habe im Lager der Konservativen keinen Rückhalt mehr, sagte der konservative Abgeordnete Andrew Bridgen dem Sender "Sky News" am Montag. "Sie hat eindeutig nicht mehr das...

Den vollständigen Artikel lesen ...