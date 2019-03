Für die deutsche Wirtschaft sollte der ukrainische Markt nach der Revolution vor fünf Jahren ein großer Gewinn sein. Milliarden hat der Westen seither in die Ex-Sowjetrepublik gepumpt. Wurden die Erwartungen erfüllt?

Arbeiten in Deutschland - gelernt oder ungelernt - für 39.000 ukrainische Griwna (gut 1260 Euro) im Monat. Oder in Polen. Auf jeden Fall ist das viermal so viel wie in der Ukraine. In dem krisengeschüttelten Land ist öffentliche Werbung für Billigarbeitskräfte in der EU verbreitet. Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der Ex-Sowjetrepublik mit ihrer wirtschaftlichen Abkehr von Russland und der Hinwendung zur EU kommt das Land nicht aus der Krise. Statt des erhofften Aufschwungs sind die Arbeitsmigranten heute das wichtigste Exportgut. Millionen haben die Ukraine verlassen, um anderswo eine Zukunft zu finden.

Dabei pumpte der Westen seit der Wahl des superreichen Schokoladenfabrikanten Petro Poroschenko zum Präsidenten schon weit über 20 Milliarden Euro in das Land. Damit sollte der Oligarch eigentlich die Ex-Sowjetrepublik reformieren. Den Markt mit 42 Millionen Verbrauchern fit machen für den Westen. Gelungen ist ihm das aber kaum, wie Wirtschaftsexperten sagen. Bei der Präsidentenwahl am Sonntag (31. März) droht Poroschenko eine Niederlage.

Die großen deutschen Konzerne machen um die Ukraine aus Sicht des Wirtschaftsprofessors Georg Milbradt trotz vieler Fortschritte weiter einen Bogen. Besonders der Krieg im Osten des Landes, aber auch Rechtsunsicherheit und fehlende Reformen schreckten viele private Investoren ab, sagt der von den G7-Industriestaaten eingesetzte Sondergesandte für die Ukraine. ...

