Die PUR-Schaumkunststoffe-Homepage wurde vom Fachverband ergänzend zu der Verbands-Website veröffentlicht. Auf seiner bestehenden Website wird sich der FSK künftig auf Verbandsinformationen konzentrieren und über Veranstaltungsthemen und -termine, Innovationen und Preise informieren sowie Presseinformationen bereitstellen. Auf der neu eingerichteten Website hingegen werden vom Verband tiefgehende Fachinformationen zu den Werkstoffen Polyurethane, Schaumkunststoffe, Leichtigkeit PUR, Melaminharzschaum und Dämmstoffe zur Verfügung gestellt. Website inklusive Produktdatenbank Die einzelnen Werkstoffseiten sind anwendungsorientiert und ähnlich aufgebaut, so dass sich der Nutzer leicht zurechtfindet. Der jeweilige Werkstoff wird anhand von Projekten, Innovationen und Technologien präsentiert und detailliert erklärt. Außerdem beinhaltet die neue Domain eine Produktdatenbank. "Über die FSK-Produktdatenbank kann das auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Produkt oder der entsprechende Lieferant schnell und leicht gefunden werden", erklärt Klaus Junginger, Geschäftsführer beim Fachverband. Gesucht werden kann über Produktkategorie oder Branche oder das Produkt selbst. Derzeit sind die Werkstoffseiten in deutscher Sprache verfügbar. "Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der FSK-Verbandsarbeit ist jedoch geplant, diese Online-Informationen künftig auch in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen", sagt Junginger. "Und natürlich ist der heutige Stand erst ein Anfang. Die Informationen auf der neuen Website werden nach und nach wachsen, und wir als Verband freuen uns, wenn sich unsere Mitglieder aktiv mit eigenen Beiträgen einbringen", ruft er die FSK-Mitglieder auf. (sf)

