Der Freitag war an den Börsen eher unlässig, im DAX und Dow sah man den jeweils zweitschwächsten Handelstag 2019. Man darf aber nicht vergesssen, dass dies eine Korrektur ausgehend von Jahreshöchstständen ist. Heute sind die Finanzmarktberichte gespickt mit Sorgen, aber so wirklich nach unten geht es nicht. Ein Problem ist freilich die inverse Zinsstruktur, die Renditekurve der US-Treasuries kehrt sich erstmals seit 2007 um, was der Besorgnis über einen möglichen Konjunktureinbruch und der Aussicht auf eine Zinssenkung der Federal Reserve neue Nahrung gab. Eine Inversion gilt in den USA als zuverlässiger Vorbote einer Rezession. Apple könnte einen eigenen Videodienst vorstellen, heisst es ...AT&S ( Akt. Indikation: 15,69 /15,76, ...

