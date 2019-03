Mit der Einführung der Superjunction-Technologie vor 20 Jahren wurden in der Leistungselektronik erstmals Bauelemente verfügbar, die die Begrenzungen des klassischen Hochvolt-MOSFETs in Bezug auf den Einschaltwiderstand hinter sich ließen. Was damals revolutionär war, ist heute Standard. Im Produktportfolio von Infineon findet sich heute von 25 V bis 900 V kein einziger Transistor mehr, der nicht das sogenannte Silizium-Limit von Chenming Hu durchbricht. Neben dem Superjunction-Prinzip kommen in den niedrigeren Spannungsklassen auch Feldplattenkonzepte (oder shielded gate-transistor) zum Einsatz.

Diese Technologien erlauben heute den Einsatz von MOSFETs in einem sehr breiten Anwendungsspektrum von sehr kleinen Leistungen bei Ladegeräten für Mobiltelefone bis hin zur Schnellladung von Elektroautos aus dem 3-Phasen-Netz mit mehr als 100 kW. Wesentlich für den Erfolg dieser Klasse von Bauelementen war die kontinuierliche Senkung des flächenbezogenen Einschaltwiderstands, die neben der Verbesserung der Bauelement-Eigenschaften wie Leitungs- und Schaltverluste, vor allem die Kosten pro Funktion mit jeder Technologiegeneration weiter senkte.

Dies ermöglichte den Einsatz extrem niederohmiger Leistungstransistoren in Anwendungen wie zum Beispiel AC/DC- und DC/DC-Stufen für Server- oder Telecom-Schaltnetzteile. Wirkungsgrade von mehr als 98 Prozent pro Stufe oder mehr als 96 Prozent für einphasige Schaltnetzteile (zum Beispiel 3 kW, 12 VDC) sind heute in Silizium-Technik realisierbar. Mit welchen Eigenschaften gehen daher Wide-Bandgap-Bauelemente ins Rennen, um die etablierte Silizium-Technologie zu übertrumpfen?

Vergleich der Bauelemente-Eigenschaften

Während bei Silizium-basierten Bauelementen zur Verbesserung der Leitendeigenschaften bei gegebener Spannungsfestigkeit immer die Kompensation zusätzlich eingebrachter Dotierstoffe benötigt wird, leiten GaN-HEMTs spontan aufgrund des Polarisationsunterschieds zwischen AlGaN- und GaN-Schichten. SiC-MOSFETs entsprechen dagegen im Wesentlichen dem klassischen Hochvolt-Transistor, erreichen jedoch aufgrund ihrer sehr hohen Durchbruchsfeldstärke und damit der Möglichkeit, die benötigte Spannung auf sehr geringem Raum aufzunehmen, einen theoretisch um drei Größenordnungen niedrigeren flächenspezifischen Widerstand als entsprechende Siliziumbauelemente. Die heute am Markt erhältlichen SiC- und GaN-Bauelemente in der 600-V/650- V-Klasse liegen im flächenspezifischen Widerstand um den Faktor 2 bis 4 unterhalb der besten Siliziumtechnik.

Während Superjunction-Bauelemente und SiC-MOSFETs vertikale Transistorkonzepte sind, das heißt der Laststrom fließt von der Oberfläche des Transistors vertikal zur Rückseite, sind GaN-HEMTs laterale Transistoren. Source-, Gate- und Drainanschlüsse liegen alle an der Oberfläche des Bauelements und ihre Kontaktierung erfolgt getrennt über entsprechende Metallisierungsebenen. Bild 1 zeigt die entsprechenden Bauelementstrukturen.

Ein erster anwendungsrelevanter Parameter ist die Temperaturabhängigkeit des Einschaltwiderstands. Während der Temperaturkoeffizient von Superjunction-Bauelementen durch die Streuung der Ladungsträger an quantisierten Gitterschwingungen und den Dotieratomen gegeben ist, fließt der Strom bei GaN-HEMTs durch ein im Wesentlichen undotiertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...