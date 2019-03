Berlin (ots) -



Shire Deutschland GmbH, jetzt Teil der Takeda Group, Experte im Bereich der seltenen Blutgerinnungsstörungen, gewinnt den VISION.A Award in Bronze mit seinem CE-zertifizierten Medizinprodukt myPKFiT in der Kategorie Apps & Co. für Verbraucher bei der Prämierung am 20. März 2019 in Berlin. Mit myPKFiT stellt das führende Unternehmen im Bereich seltener Erkrankungen Hämophilie-Patienten ein interaktives Tool zur Optimierung ihrer Behandlung zur Verfügung. Damit können die Betroffenen nicht nur ihre Therapie besser einschätzen, sondern auch ihre Alltagsaktivitäten leichter individuell planen und gestalten.



Der VISION.A Award stellt eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen im Digitalsektor der Gesundheitsbranche dar. Der diesjährige VISION.A Award stand unter dem Motto "The next Generation" und hat das Ziel, die größten Innovationen für die digitale Zukunft des deutschen Gesundheitswesens auszuzeichnen. Der Preis für die besten, neuartigen Ideen und digitalen Strategien umfasst 6 Kategorien: Verbraucherkommunikation, Apotheken- und HCP-Kommunikation, Innovation in der Pharma- und Apothekenbranche, Apps & Co. für Verbraucher, Apps & Co. für Apothekenteams sowie einen Sonderpreis für herausragende Innovationen. Nach den Kriterien des Awards kamen aus den über 50 Einreichungen die 31 innovativsten, kreativsten und nützlichsten Ideen, Programme und Projekte auf die Short List.



myPKFiT: Sieger in der Kategorie Apps & Co. für Verbraucher



In diesem Jahr konnte sich Shire Deutschland GmbH - seit Januar 2019 Teil der Takeda Group - mit seiner innovativen App myPKFiT in der Kategorie Apps & Co. für Verbraucher über den renommierten VISION.A Award in Bronze freuen. Das innovative Tool unterstützt auf der einen Seite den Patienten in Form einer interaktiven App, auf der anderen Seite den behandelnden Arzt bei der Aufstellung des personalisierten Behandlungsplans und der Patientenberatung. Im Rahmen einer Multichannel-Kampagne, die Bewegtbild, digitale Formate und zahlreiche Printmedien für Kongressaktivitäten berücksichtigt, wurde über die App informiert. Um dies strategisch und konzeptionell zu planen und umzusetzen, nutzte das Unternehmen das Agenturnetzwerk medictum. Ein großer Pluspunkt für die Auszeichnung von myPKFiT war vor allem die damit verbundene soziale Verantwortung, weil das Tool zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Erweiterung des Aktionsradius der Patienten erheblich beitragen kann.



"Über die Auszeichnung von myPKFiT mit dem diesjährigen VISION.A Award als Anerkennung unseres Innovationsbestrebens freuen wir uns sehr", so Heidrun Irschik-Hadjieff, General Manager Deutschland bei Takeda. "Denn es ist uns ein Anliegen als Innovator mit über 70 Jahren Erfahrung im Bereich der Hämophilie, Betroffenen auch zukünftig innovative Behandlungsoptionen zur Verfügung zu stellen".



myPKFiT: Ein digitales "Schutzschild" für die Patienten



myPKFiT hilft Patienten mit Blutgerinnungsstörungen dabei, ihre Behandlung zu verstehen und ihren Alltag besser zu bestreiten. Die Betroffenen können bestimmte Blutgerinnungsfaktoren nicht selbst, oder nicht ausreichend, produzieren. Durch die regelmäßige Gabe der fehlenden Blutgerinnungsfaktoren kann das Risiko für spontane Blutungen gesenkt werden und Patienten so ein selbstständiges und aktives Leben ermöglicht werden. Mit myPKFiT können anhand von nur zwei Blutproben individuelle Behandlungspläne für die Gabe des jeweiligen Blutgerinnungsfaktors simuliert werden. Das unterstützt nicht nur den Arzt bei der Therapiesteuerung, sondern fördert auch das Verständnis um die Behandlung auf Seiten des Patienten. Ergänzt wird die praktische Software durch eine innovative App, durch die der Patient rund um die Uhr eine realistische Einschätzung seines aktuell wirksamen Blutungsschutzes erhält - ein wichtiges Werkzeug für Sicherheit und Selbstvertrauen. Auf den Webseiten www.myHaemophilie.org und www.mypkfit.de können sich Betroffene über die Möglichkeiten der interaktiven Therapie und weitere Services im Zusammenhang mit Hämophilie informieren.



Über die Shire Deutschland GmbH, jetzt Teil der Takeda Group



Takeda ist ein forschungsgetriebenes, wertebasiertes und global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Als größter japanischer Arzneimittelhersteller engagiert sich Takeda in 80 Ländern und Regionen weltweit dafür, Patienten mit wegweisenden medizinischen Innovationen eine bessere Gesundheit und eine schönere Zukunft zu ermöglichen. Takeda fokussiert seine Forschung auf die Therapiegebiete Onkologie, Gastroenterologie, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Seltene Erkrankungen - sowohl in eigenen Zentren als auch gemeinsam mit externen Experten. Außerdem investiert Takeda zielgerichtet in Forschungsaktivitäten in den Bereichen Plasmabasierte Therapien und Impfstoffe, um eine noch stabilere und vielfältigere Pipeline aufzubauen. Dabei steht der Patient mit seinen Bedürfnissen jederzeit im Mittelpunkt: Unsere Mitarbeiter engagieren sich täglich dafür, die Lebensqualität von Patienten weltweit zu verbessern und die Zusammenarbeit mit Partnern im Gesundheitswesen voranzutreiben.



Die Shire Deutschland GmbH, seit dem 8. Januar 2019 Teil der Takeda Group, und die Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, ergänzt durch weitere administrative Funktionen in Konstanz, steuern von Berlin aus die gesamten Takeda Aktivitäten für den deutschen Markt. Als Teil eines globalen Produktionsnetzwerkes betreibt Takeda in Deutschland Produktionsstätten im brandenburgischen Oranienburg sowie in Singen. Insgesamt sind mehr als 2.300 Mitarbeiter für Takeda in Deutschland tätig. Besuchen Sie uns im Internet: www.shire.de und www.takeda.de; Datenschutzhinweis: www.shire.de/impressum/privacy-notice und www.takeda.de/privacy



