Ifo-Geschäftsklima steigt im März unerwartet

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im März entgegen den Erwartungen aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 99,6 (Februar revidiert: 98,7) Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Es war der erste Anstieg nach sechs Rückgängen in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 98,3 Punkte erwartet. Vorläufig war für Februar ein Indexwert von 98,5 Punkten gemeldet worden.

Commerzbank: Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal

Die Commerzbank findet den unerwarteten Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im März gut, weist aber darauf hin, dass die Stimmung in der Industrie weiter gesunken sei. "Das deckt sich mit dem Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, der im März eingebrochen war. Die heutigen Zahlen stützen die Einschätzung, dass die deutsche Wirtschaft hauptsächlich am nachlassenden Schwung des Exportgeschäfts leidet", schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer in einem Kommentar.

ING: Erstes Quartal in Deutschland vielleicht nicht ganz so schlecht

Der unerwartete Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im März deutet nach Einschätzung von ING darauf hin, dass die Aussichten für die deutsche Wirtschaft noch so schlecht wie weithin angenommen sind. "Nach etwas technischer Erholung der Industrieproduktion im Februar und im März könnte das erste Quartal etwas stärker ausfallen, als mancher angenommen hat", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar.

Deka: Deutsches Wachstum beschleunigt sich nicht spürbar

Die Dekabank rechnet für das erste Quartal mit einem nur schwachen Wirtschaftswachstum in Deutschland. Nach Aussage von Volkswirt Christian Melzer deutet der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im März zwar darauf hin, dass sich die deutsche Wirtschaft nicht im freien Fall befinde, es bestünden aber weiterhin zahlreiche Problemfelder. "Daher ist im ersten Quartal 2019 nicht mit einer spürbaren Wachstumsbeschleunigung zu rechnen", schreibt Melzer in einem Kommentar.

KfW: Harter Brexit Risiko für deutsche Industrie

Der unerwartete Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im März sollte aus Sicht der KfW nicht überbewertet werden. Nach Aussage von Chefvolkswirt Jörg Zeuner ist die Industrie derzeit der größte Bremsklotz der deutschen Wirtschaft, die unter der langsameren Gangart von Weltwirtschaft und Welthandel besonders leide. "Gleichzeitig steuert der Brexit seinem dramatischen Höhepunkt zu und droht bei einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens vor allem die exportstarken Industriebranchen hierzulande in Mitleidenschaft zu ziehen", gibt Zeuner zu bedenken.

EU-Kommission hält harten Brexit am 12. April für "zunehmend wahrscheinlich"

Vor Beratungen im Unterhaus über den Brexit hat sich die EU-Kommission skeptisch gezeigt, dass Großbritannien noch in einem geordneten Verfahren aus der Union austreten wird. Es sei "zunehmend wahrscheinlich", dass das Vereinigte Königreich die EU am 12. April ohne Austrittsvertrag verlassen werde, erklärte die Behörde in Brüssel. Die Kommission habe deshalb nun ihre Vorbereitungen für einen harten Brexit abgeschlossen.

Scholz: Zoll ist gewappnet für den Brexit

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht den deutschen Zoll auch im Fall eines ungeordneten Brexit gewappnet, um die damit verbundenen Anforderungen zu bewältigen. "Wir werden jetzt auch ganz unmittelbar handeln können", sagte Scholz bei der Zoll-Jahrespressekonferenz in Berlin. Unter anderem solle es einen flexiblen Personaleinsatz geben.

Exportindustrie fordert von Politik Druck auf China

Die deutsche Exportwirtschaft sieht im Umgang mit chinesischen Staatsunternehmen rechtlichen Nachbesserungsbedarf, damit ein fairer wettbewerblicher Umgang ermöglicht wird. Allerdings warnte BGA-Präsident Holger Bingmann vor dem Fehler der nationalen Abschottung oder der Ausübung von nationalem Staatsinterventionismus.

Union betont nationale Verantwortung in der Sozialpolitik

Vor der Verabschiedung ihres ersten gemeinsamen Europa-Wahlprogramms hat die Union die nationale Verantwortung in der Sozialpolitik betont. "Wir wollen eben nicht ein Europa, so wie es die Sozialdemokraten wollen, der Umverteilung, und der Bevormundung und der gegenseitigen Haftung", sagte Florian Hahn, der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im ZDF-Morgenmagazin.

Softwarestörung bei der Flugsicherung hält an

Die Störung im elektronischen Kontrollstreifensystem der Flugsicherungszentrale im hessischen Langen dauert weiter an. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilte, muss die Kapazität "aus Sicherheitsgründen" weiterhin um ein Viertel reduziert bleiben. Techniker würden nun versuchen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine alternative Software in Betrieb zu nehmen. Nach wie vor gelte, dass "die Sicherheit des Luftverkehrs nicht beeinflusst ist".

Rakete trifft Haus nördlich von Tel Aviv - Sieben Israelis verletzt

In Israel sind sieben Menschen verletzt worden, als ein Haus in der Ortschaft Mischmeret nördlich von Tel Aviv von einer Rakete getroffen wurde. Die israelische Armee erklärte, die Rakete sei aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte eine "kraftvolle" Reaktion an. Einen Besuch in den USA will er abkürzen.

Harker: Fed könnte Zinsen trotz Risiken noch erhöhen

Die US-Notenbank könnte nach Ansicht von Patrick Harker, Präsident der Philadelphia-Fed, die Zinsen in diesem Jahr noch erhöhen, auch wenn die Risiken rund um den Ausblick gestiegen sind. Der US-Konjunkturausblick sei "ziemlich gut", sagte Harker nach dem Text einer Rede, die in London gehalten werden soll. "Per saldo neigen die potenziellen Risiken sehr leicht nach unten, aber ich betone das Wort 'leicht'," sagte Harker.

