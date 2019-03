PayPal hat den Onlineeinkauf radikal vereinfacht - und deutschen Banken einen Teil ihres Geschäfts geklaut. Doch die Vormachtstellung bröckelt. Facebook, Amazon und Co. setzen den Bezahldienst unter Druck.

Michael Luhnen spricht nicht mehr als unbedingt nötig, dafür aber Klartext. "Ohne Ebay", sagt der knapp zwei Meter große Deutschlandchef des US-Bezahldiensts PayPal, "wären wir nie so groß geworden." Es sei gar diskutiert worden, in Deutschland "den Laden dichtzumachen". Es ging nämlich zunächst nur sehr schleppend voran, als PayPal vor 15 Jahren an den Start ging. Die Deutschen bezahlten nur ungern online und fast nie mit Kreditkarte. Die Zähigkeit der Amerikaner zahlte sich jedoch bald aus. Nachdem PayPal vor rund zehn Jahren den Käuferschutz einführte, eine Geld-zurück-Garantie für nicht gelieferte Ebay-Ware, kannte das Wachstum kein Halten mehr - und übertraf den Erfolg der Mutter Ebay bald. Heute ist PayPal ein Marktführer bei Zahlvorgängen im Netz.

Die Übermacht der Amerikaner hat den Bezahlmarkt in Europa erschüttert. Inzwischen ist PayPals Macht so groß, dass die Europäische Zentralbank vor wenigen Monaten vor zu großer Abhängigkeit warnte. Dabei mehren sich ausgerechnet im Moment des absoluten Triumphs die Zeichen, dass auch die Dominanz von PayPal endlich sein könnte.

PayPal hat 2018 seine ambitionierten Ziele verfehlt, neue Konkurrenten nagen am Umsatz, und die exklusive Kooperation mit Ebay läuft bald aus. Vor wenigen Tagen meldeten Medien, dass Facebook an einer eigenen Kryptowährung bastelt. Apple-Chef Tim Cook ergänzt derweil bei jedem öffentlichen Auftritt reihenweise Länder, in denen sein Dienst ApplePay verfügbar ist. Amazon testet seinen Bezahldienst in München, wie der nicht nur im Onlineshop, sondern auch an der Ladenkasse zum Einsatz kommen kann. Hinzu kommen neue Angreifer - allen voran der 2010 gegründete Dienst Stripe, der mit einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar aktuell zu den heißesten Wetten im Silicon Valley zählt. Das US-Unternehmen FIS, ein Spezialist für Banken-IT, hat gerade den Bezahldienst Worldpay für 43 Milliarden Dollar übernommen. PayPal wird vom Jäger zum Gejagten - und muss sich neu erfinden.

Noch agieren die Amerikaner aus einer Position der Stärke heraus. Das Unternehmen wickelt jeden Tag durchschnittlich 27 Millionen Zahlungen ab. Für jede Transaktion kassiert PayPal neben einer fixen Gebühr bis zu 2,49 Prozent des Umsatzes. Allein die Masse sorgt so für einen Jahresumsatz von zuletzt rund 15,5 Milliarden Dollar, der Gewinn lag bei zwei Milliarden Dollar. An der Börse ist der Konzern mehr als 100 Milliarden Dollar wert - fast sechsmal so viel wie die Deutsche Bank und siebenmal so viel wie der deutsche Zahlungsabwickler Wirecard. Und jedes Jahr melden sich mehr Nutzer an: Derzeit kommt PayPal auf 267 Millionen aktive Kundenkonten in 202 Ländern (siehe Grafik unten).

Die deutschen Banken dürften keine Macht mehr werden im digitalen Bezahlgeschäft. Nach langem Hickhack starteten sie 2015 den Konkurrenzdienst Paydirekt, der das Original nahezu eins zu eins kopierte - und damit wenige Argumente für sich lieferte. Ende 2018 wickelte Paydirekt 40.000 Transaktionen im Monat ab - ein Bruchteil dessen, was PayPal am Tag organisiert. Die Ernüchterung ist deshalb groß: Institute wie die HypoVereinsbank, ING und Santander wollen aus dem Projekt aussteigen.

Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...