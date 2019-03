Im jüngsten unabhängigen EAMS-Bericht eines renommierten Analysten- und Marktforschungsunternehmens erhält die BOC Group Bestnoten für ihre EAM-Suite ADOIT.

Die BOC Group, führender, internationaler Hersteller von IT-basierten Managementlösungen in den Bereichen GPM, EAM und GRC ist stolz, als Leader aus dem Bericht "The Forrester Wave: Enterprise Architecture Management Suites, Q1 2019" hervorzugehen. In der Forrester Wave werden unterschiedliche Anbieter anhand von 35 ausgewählten Kriterien bewertet. Die BOC Group erzielte dabei mit ihrer EAM-Suite ADOIT die höchstmögliche Punktezahl für 16 dieser Kriterien, darunter Kundenzufriedenheit, Innovationsagenda und viele mehr.

"Wir sehen diese Auszeichnung als direkte Bestätigung für den Erfolg unseres umfassenden, kundenorientierten EAM-Portfolios, welches wir in den letzten Jahren zunehmend erweitert und intensiviert haben", kommentiert Christoph Moser, ADOIT Produktmanager, das erfreuliche Ergebnis.

Moser weiter: "Auch unser unermüdliches Engagement, Organisationen und Teams aller Größenordnungen eine bessere Ausrichtung und ein konstantes Wachstum in ihren EAM- und IT-Management-Initiativen zu ermöglichen, spiegelt sich in diesem Erfolg wider. Wir freuen uns darauf, diesen Weg weiter fortzusetzen, unseren Kunden in den kommenden Jahren ein noch besseres Angebot und einen erhöhten, unvergleichbaren Mehrwert bieten zu können und unsere führende Position in der EAM-Branche weiter zu stärken und auszubauen!

Die Business Transformation Suite ADOIT ist die zentrale Quelle für alle Unternehmensarchitektur-Daten und bietet Kunden auf der ganzen Welt Unterstützung bei der digitalen Transformation des Unternehmens sowie beim Alignment von Business und IT. Die EAM-Suite ermöglicht dabei wertvolle Einblicke in die Abhängigkeiten Ihrer Unternehmensressourcen und ist daher vor allem jetzt, im digitalen Zeitalter, ein unverzichtbares Tool.

ADOIT ist aktuell in der neuesten Version 8.5 verfügbar. Interessenten können eine kostenlose, persönliche Web-Demo mit einem Experten der BOC Group vereinbaren, um die Zukunft der EAM-Tools hautnah zu erleben.

Für einen detaillierten Einblick in den Bericht, kann hier eine kostenlose Kopie der Forrester Wave angefragt werden.

