Die EU bereitet sich auf die Möglichkeit eines harten Brexit vor. Grenzkontrollpunkten sind bereits eingerichtet und Zöllner eingestellt worden.

Die 27 EU-Staaten sind auch für den Fall eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union gut gewappnet. "Die Wahrscheinlichkeit eines 'No Deal' ist wahrscheinlicher geworden", sagte ein EU-Vertreter am Montag. Die 27 EU-Staaten hätten sich aber auf einen sogenannten harten Brexit schon am 29. März eingestellt, der nun frühestens am 12. April passieren ...

