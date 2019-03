Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



* Hylea wird Teil der internationalen TV-Doku: "Bolivianischer Stolz: Die Exzellenz eines Landes"



* Auswahlkriterien: Unternehmertum, Vision, Nachhaltigkeit



* Besondere Wertschätzung und Steigerung des Bekanntheitsgrades



Dem Paranussproduzenten Hylea 1884 S.R.L. wird eine ganz besondere Ehre zu Teil, denn das weltweit bekannte populärwissenschaftliche Magazin National Geographic hat das familiengeführte Unternehmen für eine spezielle und bislang einzigartige Dokumentations-Reihe über den Andenstaat Bolivien ausgewählt. Hylea wird Bestandteil der TV-Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Bolivianischer Stolz: Die Exzellenz eines Landes", welche ausgewählte Unternehmen, Visionäre und Vordenker des Landes portraitiert und begleitet.



National Geographic erzählt außergewöhnliche und leidenschaftliche Geschichten und stellt die Visionen und Ideen von Menschen sowie deren Leistungen in den Vordergrund. Die aktuelle Dokumentation soll das fortschrittliche Bestreben in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Boliviens aufzeigen. Hylea wurde von National Geographic aufgrund ihres unternehmerischen Erfolges und ihrer ökologisch nachhaltigen Produktivität ausgewählt. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung ist die damit verbundene soziale und gesellschaftliche Bedeutung, die Hylea der ländlich geprägten Region Fortaleza gebracht hat, ein weiteres Auswahlkriterium des Wissensmagazins.



Durch die weltweite Berichterstattung auf dem international angesehenen Wissenschafts-Kanal National Geographic steigert Hylea seinen Bekanntheitsgrad in besonderem Maße. Zudem erfährt die Unternehmensgruppe eine besondere Wertschätzung in Bolivien und auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent. National Geographic gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Wissensmagazinen weltweit. Beeindruckende 760 Millionen Fans auf Facebook und Instagram unterstreichen das mit Nachdruck.



Über die Hylea Group: Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.



