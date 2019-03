Zürich - Laut der jährlichen Global Pension Assets Study sind 2018 die weltweiten Pensionsvermögen um 3.3% auf USD 40,1 Billionen gesunken. Für die Schweizer Pensionskassen war ihre relativ hohe Allokation zu alternativen Anlagen von Vorteil. Das Vermögen der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen belief sich 2018 auf 126% des BIP (2017: 133%). Die Gewichtung des Anteils der Schweiz an den weltweiten Pensionsvermögen ist 2018 leicht gesunken, von 2.4% auf 2.2%, damit bleibt die Schweiz weiter unter den P7.

Gemäss den aktuellsten Zahlen der Global Pension Assets Study des Thinking Ahead Institute sank das globale institutionelle Pensionskassenvermögen in den 22 wichtigsten Märkten (den "P22") zum Jahresende 2018 auf 40,1 Billionen Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 3,3% im 12-Monatszeitraum.

Die sieben grössten Märkte für Pensionsvermögen (die "P7") - die USA, Japan, Grossbritannien, Australien, Kanada, die Niederlande und die Schweiz - machen 91% der P22 aus. Die jüngste Studie zeigt, dass die USA mit 61,5 % der weltweiten Pensionskassenvermögen weiterhin deutlich vorne liegen, gefolgt von Japan und dem Vereinigten Königreich mit 7,7 % resp. 7,1 %. Die Schweiz belegt Platz 7 mit 2.2%.

Per Ende 2018 enthielt die durchschnittliche Asset Allokation der P7 40% Aktien, 31% Anleihen, 26% alternative Anlagen (inkl. Immobilien) und 3% Liquidität. Dies bedeutet ein Rückgang des Aktienanteils in den letzten 20 Jahren um 20 Prozentpunkte, während die Allokationen in anderen Anlagen, wie Immobilien und anderen alternativen Assets, um 19 Prozentpunkte gestiegen sind.

