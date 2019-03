Aus Furcht vor einer US-Rezession ziehen sich Anleger aus den dortigen Aktienmärkten zurück. Viacom-Titel steigen aber deutlich.

An der Wall Street fielen die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung am Montag um bis zu 0,3 Prozent. Bauchschmerzen bereitete Investoren die Entwicklung am US-Rentenmarkt, wo am Freitag erstmals seit 2007 dreimonatige Anleihen mehr abwarfen als zehnjährige. Dies sei ein Alarmsignal, da es auf eine nahende Rezession hindeute, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...