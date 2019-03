Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich die Preisunterstützung der Angebotsseite an den Ölmärkten den Ton angab, dominierten in den letzten Tagen wieder die globalen Konjunktursorgen, so die Analysten der NORD LB. Nach einem zwischenzeitlichen neuen Jahreshoch bei über USD 68 pro Barrel Brent habe die Nordseesorte in der Folge ihre Gewinne abgegeben und die Vorwoche bei USD 66,40 pro Barrel geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...