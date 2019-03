Erste internationale Präsenz außerhalb der USA

Die TSG Consumer Partners ("TSG"), eine führende Private-Equity-Firma mit Anlageschwerpunkt im Marken-Konsumgüterbereich, gab heute die Eröffnung eines Büros in London bekannt, als erste Niederlassung außerhalb der USA.

TSGs Präsenz in London verstärkt das Engagement im europäischen Markt und ermöglicht es dem Unternehmen, vielversprechende Investitionsgelegenheiten schneller zu erkennen und zu nutzen. TSGs Standbein in Europa folgt auf eine Reihe von Investitionen in führende europäische Unternehmen wie Revolution Beauty (das kürzlich von Sunday Times Fast Track 100 als am drittschnellsten wachsende Privatgesellschaft aufgeführt wurde), BrewDog, Canyon Bicycles, Bergfreunde.de sowie ZOEVA und HUDA Beauty, die im letzten Jahr beide ebenfalls Büros in London eröffneten.

Beth Pickens, früher Managing Director und Leiterin der Abteilung für das europäische Privatkundengeschäft bei William Blair, wechselt als Chefin der Londoner Niederlassung zu TSG. Colin Welch, Partner und Managing Director bei TSG, leitet das neue Büro in Mayfair.

"Europa ist ein dynamischer, attraktiver Markt mit spannenden Investitionsmöglichkeiten im Verbraucher- und Einzelhandelsbereich", so Chuck Esserman, CEO und Gründer von TSG Consumer Partners. "TSG hat in Europa eine eine starke Erfolgsbilanz, und unser Unternehmen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Ein Drittel des Kapitals aus unserem Fonds TSG7 ist im Ausland angelegt, hauptsächlich auf dem europäischen Kontinent. Ein festes Büro in London ermöglicht uns eine engere Zusammenarbeit mit führenden Marken und ihren Führungsteams, damit diese ihr Potenzial weltweit voll ausschöpfen können."

Colin Welch kommentierte: "Die Eröffnung eines Büros in London stärkt unsere Position als bevorzugter Partner von Konsumgüterfirmen in ganz Europa, insbesondere derjenigen, die grenzüberschreitende Wachstumschancen nutzen möchten. Außerdem können wir so zusätzlichen Mehrwert für unsere Partnerunternehmen in den USA schaffen, die im Ausland expandieren. Ich freue mich schon sehr darauf, zusammen mit Beth neue Investitionschancen auszuloten und unsere Aktivitäten in der Region zu verstärken."

Beth Pickens ergänzte: "TSG ist der führende Investor im Konsumgüterbereich. Seine kollaborative Herangehensweise und die Wertschätzung der Unternehmervisionen sind einzigartig in der Branche. Ich freue mich, zusammen mit Colin und dem fähigen Team von TSG die europäische Präsenz des Unternehmens zu stärken und das Wachstum starker Verbrauchermarken weltweit zu unterstützen."

Beth Pickens verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Investmentbanking. Vor ihrem Wechsel zu TSG war sie zuletzt als Managing Director und Leiterin des europäischen Privatkundengeschäfts bei William Blair in London tätig, wo sie diverse Firmen im Konsumgüterbereich in strategischen und finanziellen Fragen beriet. Sie gründete die europäische Konsumgütersparte von William Blair und arbeitet seit 2001 in London. Bemerkenswerte Engagements in dieser Zeit waren die Beratung von Rapha Racing Limited bei dessen Verkauf an RZC Investments, von Happy Socks AB beim Verkauf an Palamon Capital Partners sowie der Börsengang und die Folgeplatzierungen für Tumi.

Beth Pickens hält einen Master of Business Administration von der University of Chicago Graduate School of Business sowie einen Bachelor in Finanzwissenschaft von der University of Illinois.

Über TSG Consumer Partners

TSG Consumer Partners ist ein führender Finanzinvestor mit Anlageschwerpunkt in der Konsumgüterindustrie. Seit seiner Gründung 1987 ist TSG insbesondere in den Branchen Nahrungsmittel, Getränke, Gastronomie, Kosmetik, Fitness, Gesundheit und Wellness, Haushalt, Bekleidung und Accessoires sowie E-Commerce aktiv. Zu seinen Partnerunternehmen zähl(t)en Unternehmen wie die Duckhorn Wine Company, Planet Fitness, IT Cosmetics, REVOLVE, HUDA Beauty, BrewDog, Canyon Bicycles, Pabst, Backcountry, vitaminwater, thinkThin, popchips, Stumptown, Smashbox Cosmetics und e.l.f. Cosmetics. Weitere Informationen siehe tsgconsumer.com.

