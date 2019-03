Lithium-basierte Akkupacks erzeugen die Nominalspannung durch Serienschaltung und verfügen daher über ein Balancing-System. Um jede einzelne Batteriezelle überwachen zu können und einen langlebigen Betrieb der Batterie sicherzustellen, ist oftmals ein BMS erforderlich. Auch das Gerät, in dem der Akku zum Einsatz kommt, wird hierzu bei Bedarf mit einbezogen. Über Feldbus-Systeme wie CAN-Bus, SM-Bus, PM-Bus, I2C und andere kommunizieren hochwertige Akkus obendrein mit ihrem Ladegerät und tauschen Informationen wie Stromfluss, Spannung, Restkapazität, Temperaturen und Ladezyklen aus. Mit dem "Battery-Intelligence-Konzept" geht Ansmann nun den nächsten Schritt bezüglich des Kommunikationsverhalten und der Konnektivität von Akkupacks.

Battery-Intelligence-Offensive

Im Segment "E-Bike/E-Mobility" entwickelt Ansmann smarte, integrierte Antriebssysteme - bestehend aus Akkupack, Steuereinheit, Antrieb und Display. Seit einigen Jahren verfolgt das Unternehmen dabei auch die smarte und drahtlose Anbindung seiner Akkusysteme an die externe Datenwelt.

Je nach Bedarf kann diese Verbindung auf sehr unterschiedlichen Kommunikationsstandards basieren: Erste Entwicklungsprojekte der OEM-Abteilung des Unternehmens integrierten IE-802.11- und Industrie-Wi-Fi-Verbindungen, um das Akkupack und das Gerät in lokale WLAN-Netze einzubinden. "Bluetooth-Akkus" senden ihre Daten bereits an die Smartphone-Apps ihrer Fuhrparkmanager (Bild 1). Mobilfunkschnittstellen, wie GSM-2G, D-/E-Netz, 2.5GEdge, 3G-UMTS und 4G-LTE, ermöglichen ab sofort die direkte Einbindung der Fahrzeugdaten in eine Cloud. Satellitengestütztes GPS-Tracking macht zusätzlich, selbst mit kostengünstigen Lösungen, Ortung auf unter einem Meter Genauigkeit möglich. Spätestens wenn 5G flächendeckend verfügbar ist, soll es darüber hinaus möglich sein, Local-Area-Networks und Mobilfunk-Netze mit ein und demselben Kommunikationsstandard zu betreiben und nahtlos zu kombinieren.

Das Positive daran: Durch Kombination der Akkusysteme mit solchen Funkschnittstellen haben sie ein großes Potenzial, die Elektromobilität für alle Beteiligten deutlich komfortabler und ausfallsicherer zu machen. Je nach eingesetzter Datenverbindungstechnologie und programmierten Funktionen des Kommunikationssystems unterstützen sie dabei primär den Benutzer, den Fuhrparkmanager oder den Hersteller des E-Fahrzeugs. Da die unterschiedlichen Funknetze durch Standards so definiert sind, dass sie sich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...