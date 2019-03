Die türkische Bankenaufsicht will gegen die Investmentbank JP Morgan wegen Marktmanipulation vorgehen. Das ist Futter für den Wahlkampf von Präsident Erdogan.

Don't kill the messenger, lautet ein altes Sprichwort. Genau auf den aber zielte die türkische Bankenaufsicht am Wochenende ab. Am Freitag hatten zwei Analysten der Investmentbank JP Morgan eine Handelsempfehlung für ihre Kunden gegeben: Sollte die Lira zum US-Dollar auf 5,50 abwerten, ergäbe sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 5,90. Überhaupt sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die türkische Währung nach den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag noch mal kräftig nachgebe. Sprich: Lira short, US-Dollar long.

Prompt kündigte die türkische Bankenaufsicht am Wochenende an, eine Untersuchung gegen die Bank einzuleiten. Es gäbe "Hinweise wonach ein Report den Ruf der türkischen Banken schädige und die Volatilität erhöhe". Erdogan tönte auf einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Istanbul: "Investoren werden einen hohen Preis bezahlen, wenn sie sich an provokativen Akten gegen die Türkei beteiligten." Tatsächlich war die Lira am Freitag stark gefallen. Sie gab zum Dollar um bis zu sieben Prozent nach.

Für Erdogan werden unangenehme Erinnerungen an den vergangenen Sommer wach. Nach der Ernennung seines Schwiegersohns Berat Albayrak zum Finanzminister, einer Zinserhöhung in den USA und eines Zerwürfnisses mit US-Präsident Trump zogen internationale Investoren schlagartig ihr Kapital ab. In der Folge verlor die türkische Lira bis zu 40 Prozent ihres Wertes. Importe verteuerten sich und heizten die Inflation an. Aus der Finanz- wurde eine Wirtschaftskrise, und die macht der AKP zu schaffen.

Jahrelang war die gute Entwicklung der türkischen Wirtschaft der Garant für die Wiederwahl der AKP. Breiten Bevölkerungsschichten gelang in den vergangenen 15 Jahren der Aufstieg in die Mittelschicht.

