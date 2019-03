Die 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902) will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,03 Euro je Aktie auszahlen. Im Vorjahr wurden 0,02 Euro ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 1,09 Euro 2,75 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2019 in Marburg statt. 3U steigerte im Jahr 2018 den Umsatz um 2,3 Prozent auf ...

