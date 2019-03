Mainz (ots) - Woche 13/19 Donnerstag, 28.03.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



4.15 ZDFzeit Weltenbrand Sündenfall



"Kaisersturz - Deutschland im Herbst 1918" entfällt 4.45 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer







Freitag, 29.03.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:



5.30 ZDFzeit Weltenbrand Völkerschlacht



6.15 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



7.00 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen beachten: 15.15 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



"Verrat!" - Das Ende der Habsburger im Ersten Weltkrieg" entfällt 16.00 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014



"Kaisersturz - Deutschland im Herbst 1918" entfällt 16.45 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 4.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme USA 2010



"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Planeten" entfällt 4.45 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018







Woche 14/19 Samstag, 30.03.



Bitte Programmänderungen beachten:



10.00 auslandsjournal - die doku Machtkampf um Venezuela - Ein Land am Abgrund Venezuela 2019



"ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt



( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )



Sonntag, 31.03.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



9.45 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018



10.15 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012



11.00 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



"Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Das Bild der Welt" entfällt



( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



