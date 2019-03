Mainz (ots) -



Woche 13/19 Dienstag, 26.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Schüsse auf dem Petersplatz Wer wollte den Papst ermorden? Deutschland 2015



6.20 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi



7.05 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018



7.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Der Fall Carol Park Großbritannien 2014



9.20 Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013



10.05 Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



10.50 Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015



11.35 Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014



12.20 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



13.05 ZDF-History Der Größte - Muhammad Ali Deutschland 2019



13.50 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



14.35 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018



15.25 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017



16.10 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



16.55 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018



17.40 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018



18.10 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011



18.50 Die Science-Fiction-Propheten H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten USA 2011



19.35 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 heute journal



1.10 UFOs Declassified - Die Geheimakten Verfolgungsjagd am Himmel USA 2017



1.55 UFOs Declassified - Die Geheimakten Zum Abschuss freigegeben USA 2017



2.40 UFOs Declassified - Die Geheimakten Panik in L.A. USA 2017



3.20 UFOs Declassified - Die Geheimakten Alarmstufe Rot USA 2017



4.05 Mysterien des Weltalls Ist Gott eine Idee von Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2014



4.50 Mysterien des Weltalls Invasion der Aliens Mit Morgan Freeman USA 2010







