Im Zuge seiner Europareise ist Chinas Präsident Xi Jinping mit militärischen Ehren in Paris empfangen worden. Sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron begrüßte Xi am Montagnachmittag in Paris am Triumphbogen. Beide Präsidenten legten gemeinsam Blumen am Grab des Unbekannten Soldaten nieder.

Bei dem Besuch sollten unter anderem Wirtschaftsverträge besiegelt werden. In Frankreich wurde darüber spekuliert, dass der europäische Flugzeugbauer Airbus möglicherweise einen Großauftrag erhalten könnte. Bei einem China-Besuch vor gut einem Jahr hatte Macron angekündigt, China beabsichtige den Kauf von 184 Jets des Typs Airbus A320.

Am Montagnachmittag wollten sich beide Präsidenten vor der Presse äußern. Für den Abend war ein Abendessen im Élyséepalast geplant. Am Dienstag soll es dann zum Abschluss des Staatsbesuchs ein Vierer-Treffen von Xi und Macron mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in der französischen Hauptstadt geben.

Xi hatte bei seiner Europareise zuvor in Italien und Monaco Station gemacht. Chinas Wirtschaftsmacht und seine Versuche, mit Investitionen und Firmenkäufen auch auf dem europäischen Markt weiter Fuß zu fassen, lösen in vielen EU-Staaten Sorge aus./vio/DP/stw

ISIN NL0000235190

AXC0202 2019-03-25/16:21