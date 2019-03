Am 18. März 2019 hat das dritte Verfahren in Verbindung mit Glyphosat begonnen. Das Verfahren ist der erste Roundup-Prozess, bei dem zwei Kläger gleichzeitig angehört werden. Es geht um das an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Rentnerehepaar Alva und Alberta Pilliod. Beide haben über 30 Jahre lang das Pestizid Roundup auf ihrem Grundstück versprüht. Das Urteil wird richtungsweisend sein für etwa 250 weitere Verfahren vor dem kalifornischen Superior Court in Alameda.

