Die Analysten von Roth Capital Partners haben nach den jüngsten Bohrergebnissen ihr Kursziel für die Aktie von Corvus Gold auf 5 Dollar angehoben. Ein deutscher Goldexperte sieht das Unternehmen als den Übernahmekandidaten in Nevada.

Kursziel angehoben

"Finding the mother lode again and again!" So überschreibt Roth Capital Partners seine jüngste Studie zur Aktie von Corvus Gold (2,32 CAD | 1,52 Euro; CA2210131058). Damit reagiert Joe Reagor auf die jüngsten Bohrergebnisse, die einen echten Volltreffer darstellten (mehr hier). Der Analyst sieht diese Ergebnisse als die besten Bohrungen bisher auf der Mother Lode-Liegenschaft an. Er hebt deshalb sein Kursziel von 4,50 CAD auf 5 CAD an (zur vollständigen Studie). Das Vorkommen wachse demnach kontinuierlich, was die Economics des Abbaus deutlich verbessern sollte. Corvus hatte im vergangenen Jahr eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für sein Doppelprojekt Mother Lode / North Bullfrog vorgelegt (ausführlich hier). Demnach könne man dort in den ersten vier Jahren jeweils knapp 350.000 Unzen Gold abbauen. Danach fällt die Produktion dann ab.

Übernahmekandidat Nummer eins

Dies ist auch der Kritikpunkt, den Goldexperte Markus Bußler von der Zeitschrift Der Aktionär als Nachteil sieht. Die Ressource könne man aber durch weitere Bohrungen - wie sie Corvus in diesem Jahr plant - erweitern. Bußler hat in der jüngsten Ausgabe des Magazins die Auswirkungen des Nevada Joint Ventures zwischen Barrick Gold und Newmont Moning auf die Region analysiert. Demnach müssten die beiden größten Goldproduzenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...