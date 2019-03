Die SFC Energy AG hat heute mit dem Geschäftsbericht 2018 auch mittelfristige Umsatz- und Ergebnisziele veröffentlicht. Bis 2022 will der erste profitable Brennstoffzellenhersteller der Welt beim Konzernumsatz die Marke von 100 Mio. Euro überschreiten und dabei eine deutlich zweistellige EBITDA-Marge auf bereinigter Basis erwirtschaften. Für das laufende Geschäftsjahr strebt SFC Energy einen Konzernumsatz zwischen 67 und 74 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 4,5 bis 7 Mio. an. Als Markt- und Technologieführer sieht sich SFC-CEO Dr. Peter Podesser "sehr gut positioniert, um mittel- und langfristig überproportional von der Akzeptanz der Brennstoffzelle zu profitieren und eine führende Rolle bei der weiteren Verbreitung und Einführung dieser sauberen und effizienten Energieerzeugungstechnologie in Massenmärkten weltweit zu spielen". Langfristig weiter aussichtsreich.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Volker Schulz