Der USD/CAD ist zur 1,3447 gestiegen, was dem höchsten Stand seit dem 8. März entspricht, aber die Gewinne konnten nicht weiter ausgebaut werden, obwohl der Rohstoff sensible Loonie unter den rückläufigen Rohölpreisen leidet. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,05 % bei 1,3430. Die Bedenken gegenüber den negativen Auswirkungen einer Rezession in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...