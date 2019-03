Die Aktie macht es deutlich: Es soll wieder nach oben gehen. Der Kurs gewinnt deutlich an Höhe und es gilt nun den Widerstand bei 233 USD einzuholen. Die Unterstützung vom Jahresanfang bei 142 USD bleibt wohl in nächster Zeit weit entfernt, da der Kurs deutlich darüber hinweg verläuft. Durch die Unterstützung von 167 USD konnte die Aktie erneut an Aufwind gewinnen und steigt rasant an, sowie der RSI (14), welcher sich aktuell über den Extrempunkten aufhält. Ein Kaufsignal vom 21.03.2019 steigerte ... (Maximilian Weber)

