Bertin Technologies, ein Tochterunternehmen der CNIM Group, hat von der ITER Organization den Auftrag für den Vorentwicklung des "Density Interferometer Polarimeters" (DIP) erhalten, eines komplexen optischen Diagnosesystems zur Messung der Plasmadichte bei Kernfusionsreaktionen.

Dabei handelt es sich um eine Schlüsselkomponente der zukünftigen Diagnoseinstrumente des Tokamak-Reaktors. Der Zweck des DIP besteht darin, die Kontrolle des Plasmas durch Messung der Elektronendichte zu unterstützen, um seine Stabilität zu gewährleisten und eine optimale Energieausbeute zu erzielen.

Entwicklung und Herstellung optischer Instrumente wie im Falle der DIP-Technologie sind Schlüsselbereiche von Bertin Technologies, dem französischen Marktführer bei der industriellen Innovation in diesem Bereich. Durch die Zusammenarbeit mit dem ITER-Programm seit 2009, durch Verträge mit der ITER-Organisation in Cadarache, Fusion For Energy in Barcelona und dem Princeton Physics Plasma Laboratory in den USA, hat sich Bertin Technologies zu einem führenden Anbieter von Instrumenten zur Analyse von Fusionsplasma entwickelt, die zur Kontrolle und Sicherheit von Experimenten sowie zur Erfassung parametrischer Daten beitragen, die von Physikern benötigt werden. Aufbauend auf seiner einzigartigen Erfahrung und Expertise ist es das Ziel von Bertin, in den kommenden Jahren weitere Aspekte der kompletten Diagnosetechnologie für ITER von der Planungsphase bis zur Installation vor Ort zu übernehmen

Dieser Auftrag zeigt die Kompetenz der Bertin-Teams im Bereich Big Science..

ÜBER BERTIN TECHNOLOGIES

BERTIN TECHNOLOGIES, ein Unternehmen der CNIM Group, stützt sich bei der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Systeme und Anlagen weltweit auf seine langjährigen Erfahrungen im Bereich Innovation. Von den 700 Mitarbeitern des Unternehmens sind zwei Drittel Ingenieure und High-Level Manager. Das Unternehmen ist weltweit tätig und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von fast 100 Millionen Euro.

Basierend auf seinen Erfahrungen im Megajoule Laser-Programm hat sich Bertin seit 2009 auch auf Geräte zur Analyse von Fusionsplasma spezialisiert, um zur Durchführung und Sicherheit der Experimente der ITER Organization beizutragen, aber auch um die Parameter zu erfassen, die von den forschenden Physikern der Organisation benötigt werden. Mit der Übernahme von Winlight, einem französischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für Hochleistungsoptik spezialisiert hat, im Jahr 2017 hat Bertin seine Präsenz im Bereich Big Science (Forschungsreaktoren, Synchrotronen, Teleskope) und der großen Verteidigungs- und Weltraumprogramme mit Kunden in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien gestärkt.

